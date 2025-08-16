«Духовная пища»: экс-солистка группы «Серебро» рассказала об отказе от сольной карьеры

Сейчас Марина Лизоркина занимается изобразительным искусством.

Экс-солистка группы «Серебро» Марина Лизоркина сознательно отказалась от сольной карьеры. Об этом она заявила в беседе с 5-tv.ru на седьмом Фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

«Я очень четко сменила сферу деятельности. Я сознательно отказалась от продолжения музыкальной карьеры. Когда я ушла из группы, было предложение начать сольную карьеру, но я отказалась, потому что душа легла в сторону изобразительного искусства», — рассказала знаменитость.

Лизоркина уточнила, что, будучи солисткой группы «Серебро», получила «весь экспириенс» в музыкальной сфере. Продолжать карьеру певицы она не захотела, так как не нашла бы для себя в музыке ничего нового. Изобразительное искусство же дало Лизоркиной «духовную пищу».

Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» проходил в крымском Судаке с 1 по 3 августа. Его посетило около 100 тысяч участников из всех регионов России, а также 21 страны мира. За три дня прошло более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству и вдохновленных российской культурой. В их числе выставки, мастер-классы, спектакли и цирковые шоу. На площадках фестиваля выступили известные деятели культуры, среди которых группа «Звери», «Комната культуры». Первый фестиваль прошел в 2019 году.

