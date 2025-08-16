«Добрый день!»: Путин после Аляски посетил Чукотку

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Путин после Аляски посетил Чукотку

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он пообщался с главой региона Владиславом Кузнецовым.

Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом на Аляске посетил Чукотский автономный округ. 

В рамках своей рабочей поездки лидер российского государства встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.

«Добрый день! Как ваши дела? С чего начнем?» — сказал Путин, обращаясь к Кузнецову.

После этого глава Чукотки рассказал Владимиру Владимировичу о том, как обстоят дела в финансовом секторе. По его словам, экономические показатели выглядят наилучшем образом. Так, Чукотка заняла второе место по промышленному производству в Дальневосточном федеральном округе и четвертое — по инвестициям в основной капитал.

«У нас растет количество субъектов малого и среднего бизнеса», — добавил Кузнецов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом в городе Анкоридже, штате Аляска. Оба лидера оценили прошедший диалог положительно. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. По итогу саммита с Путиным Трамп заявил, что подписать «сделку» о мире не удалось. Несмотря на это, главы государств выразили надежду на дальнейший продуктивный разговор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
«Добрый день!»: Путин после Аляски посетил Чукотку
8:54
Силы ПВО России за ночь сбили 29 украинских БПЛА над регионами РФ
8:45
После саммита на Аляске акции российских компаний упали на внебиржевых торгах
8:38
Линия перемены дат: главные тезисы пресс-конференции Путина и Трампа
8:25
«Мир в безопасности»: что сказал Сийярто о встрече Путина и Трампа
8:11
Длительность беседы Путина и Трампа на пресс-конференции составила 12 минут

Сейчас читают

Кошка в огне: автомобиль Jaguar загорелся на эвакуаторе в Петербурге
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс