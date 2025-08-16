Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску

Президент России Владимир Путин поднялся на борт своего самолета после завершения переговоров с Дональдом Трампом и направился в Москву, сообщает 5-tv.ru.

Перед вылетом он посетил военное кладбище Форт-Ричардсон, где возложил цветы на могилы советских летчиков, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали поставки техники по ленд-лизу.

В то же время в Белом доме сообщили об отмене запланированного обеда для делегаций, а Трамп следом вылетел в Вашингтон, что подтвердили журналисты кремлевского пула. Также российский президент встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием, подарив ему икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки.

Переговоры формата «три на три» начались сразу после прибытия Путина в Анкоридж и длились в общей сложности 2 часа 45 минут. Лидеры двух стран общались в закрытом формате с участием переводчиков. На пресс-конференции Владимир Путин назвал переговоры конструктивными и взаимоуважительными, а Трамп подытожил первый раунд переговоров, отметив, что стороны не достигли полного понимания. При этом американский лидер положительно ответил на приглашение российского президента в Москву.

Президент США уведомил прессу, что позднее свяжется с представителями НАТО, «необходимыми лидерами» и Зеленским, чтобы проинформировать их о прошедших переговорах.

Путин в свою очередь отметил, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту.

