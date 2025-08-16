Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 562 0

Переговоры формата «три на три» начались сразу после прибытия российского президента в Анкоридж и длились в общей сложности 2 часа 45 минут.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин поднялся на борт своего самолета после завершения переговоров с Дональдом Трампом и направился в Москву, сообщает 5-tv.ru.

Перед вылетом он посетил военное кладбище Форт-Ричардсон, где возложил цветы на могилы советских летчиков, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали поставки техники по ленд-лизу.

В то же время в Белом доме сообщили об отмене запланированного обеда для делегаций, а Трамп следом вылетел в Вашингтон, что подтвердили журналисты кремлевского пула. Также российский президент встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием, подарив ему икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки.

Переговоры формата «три на три» начались сразу после прибытия Путина в Анкоридж и длились в общей сложности 2 часа 45 минут. Лидеры двух стран общались в закрытом формате с участием переводчиков. На пресс-конференции Владимир Путин назвал переговоры конструктивными и взаимоуважительными, а Трамп подытожил первый раунд переговоров, отметив, что стороны не достигли полного понимания. При этом американский лидер положительно ответил на приглашение российского президента в Москву.

Президент США уведомил прессу, что позднее свяжется с представителями НАТО, «необходимыми лидерами» и Зеленским, чтобы проинформировать их о прошедших переговорах.

Путин в свою очередь отметил, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту.

Ранее 5-tv.ru писал о результатах саммита.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 авг
«Подождите, это все?»: реакция мировых СМИ на завершение переговоров на Аляске
16 авг
«Позволяет уверенно идти вместе»: Песков о переговорах Путина и Трампа
16 авг
Разделяют только океаны: Путин заявил, что Россию многое связывает с Аляской
16 авг
Трамп вслед за Путиным покинул Аляску
16 авг
Достойно и благородно: Путин возложил цветы к могилам советских летчиков в США
16 авг
The Telegraph: Берингов пролив может стать бизнес-мостом между РФ и США
16 авг
«Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита
16 авг
Трамп: выйду из процесса урегулирования конфликта на Украине неудачи саммита
16 авг
Путин: из-за общих корней с Украиной происходящее становится для РФ трагедией
16 авг
Украинский кризис отвлекает: Трамп заявил, что хотел бы сосредоточиться на США
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:58
«Подождите, это все?»: реакция мировых СМИ на завершение переговоров на Аляске
4:38
Все мое — твое: A$AP Rocky вышел в свет в наряде Рианны
4:15
Неожиданный пит-стоп: врачи Подмосковья достали игрушечную машинку из желудка пятилетнего ребенка
4:00
«Позволяет уверенно идти вместе»: Песков о переговорах Путина и Трампа
3:58
В результате протестов в Сербии задержали 38 человек
3:47
Разделяют только океаны: Путин заявил, что Россию многое связывает с Аляской

Сейчас читают

«Next time in Moscow?»: Путин пригласил Трампа встретиться в Москве
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
Наши истории переплетены: владелица магазина на Аляске коллекционирует матрешек
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс