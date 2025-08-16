Ушаков сделал заявление о следующей дате встречи Путина и Трампа

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 66 0

Юрий Ушаков: дата следующей встречи Путина и Трампа пока неизвестна

Фото: Reuters/Sergey Bobylev

Минувшей ночью беседа Путина и Трампа на Аляске продлилась почти три часа.

Дата следующей встречи президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом пока неизвестна. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, тема проведения трехстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского также пока не обсуждалась.

Исторический саммит РФ и США прошел 15 августа на Аляске. Переговоры состоялись по формуле «три на три». Главной темой беседы двух президентов стало урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, лидеры обсудили вопросы, касающиеся безопасности в мире и налаживание отношений между двумя государствами. Беседа велась в закрытом формате. Разговор Путина и Трампа длился 2 часа 45 минут.

По итогу переговоров Дональд Трамп и Владимир Путин сделали заявления для прессы. Они отметили, что им удалось достичь компромисса по многим вопросам. Хотя, по словам главы США, «сделку» о мире подписать не удалось. Несмотря на это, Трамп сказал, что готов еще раз поговорить с Путиным. Владимир Владимирович в свою очередь пригласил его в Москву.

Ранее 5-tv.ru писал, что после встречи с Трампом Путин отправился на Чукотку, где поговорил с главой региона Владиславом Кузнецовым.

