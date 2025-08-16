Число погибших в результате наводнений в Пакистане превысило 300 человек

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Власти страны ликвидируют последствия стихии.

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в Пакистане перевалило за 300 человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видно, как стихия буквально сметает все на своем пути. Огромные потоки воды не щадят ни дома, ни людей. В свою очередь жители Пакистана пытаются спастись от наводнений в безопасных районах. Тем временем власти страны устраняют последствия дождей.

«Во время текущего сезона муссонов выпало больше осадков, чем обычно, в результате чего были смыты дороги и здания», — говорится в публикации Reuters.

До этого это же издание писало, что за сутки в Пакистане в результате наводнения погибло 200 человек. Точное число пострадавших пока не разглашается.

В связи с ЧП президент России Владимир Путин отправил руководству Пакистана соболезнования. Также лидер РФ пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за шторма затопило Сеул. Жертвами стихии стало как минимум три человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
Вячеслав Фетисов: уехавшие из России спортсмены нам не нужны
12:25
«Встреча с Путиным прошла очень хорошо»: Трамп об итогах саммита на Аляске
12:10
Зеленский заявил о визите в Вашингтон 18 августа для переговоров с Трампом
12:00
В Рязанской области объявили траур после взрыва в Шиловском районе
11:45
«Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа
11:35
Число погибших в результате наводнений в Пакистане превысило 300 человек

Сейчас читают

Борт Путина по пути с Аляски сопровождали американские истребители F-22
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс