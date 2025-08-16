Спортивные мероприятия пройдут в «Лужниках» в рамках форума «Москва 2030»

В спортивном комплексе «Лужники» 16 августа проходит форум «Москва 2030», на котором гости могут заниматься воркаутом, играть в настольный футбол, танцевать и изучать основы светодизайна. Об этом сообщается на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

Фестиваль городского хозяйства разворачивается в зоне «Подкова» у входного павильона 1а. Для посетителей организованы спортивные площадки с турниками, кольцами, перекладинами, а для детей — игровые комплексы с лазилками и надувной горкой.

Кроме того, работает 12-метровый скалодром под руководством специалистов столичных спасателей, где все необходимое снаряжение предоставляется на месте.

На площадках энергетиков можно освоить профессию светодизайнера и узнать о работе электрических сетей. Гости знакомятся с видами энергии, превращением механического движения в электричество и принципами подачи электроэнергии в дома, школы и больницы. Такие мероприятия поддерживают стратегию создания комфортной городской среды, делая спорт и познания доступными каждому.

