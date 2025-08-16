В ДИТ Москвы рассказали о сервисах помощи бездомным животным

Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Городские проекты и онлайн-сервисы помогают жителям заботиться о питомцах и поддерживать бездомных животных.

В ДИТ Москвы рассказали о сервисах помощи бездомным животным

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

В столице создают условия для содержания домашних животных и помощи бездомным животным, развивая инфраструктуру, сервисы и ветеринарную поддержку. Об этом сообщает Департамент информационных технологий Москвы.

По данным ДИТ, каждый третий москвич завел питомца из приюта или подобрал на улице. Через суперсервис «Мой питомец» на mos.ru можно узнать, как забрать животное из приюта, подготовить дом и помочь ему адаптироваться. Ближе познакомиться с животными можно через ресурсный центр «Мосволонтер», где организуют прогулки, доставку кормов и другие виды помощи.

Раздел «Жизненные ситуации» суперсервиса содержит более 30 инструкций по уходу за питомцами, подготовке к путешествиям, экстренной ветеринарной помощи и уходу за экзотическими животными. В сервисе также есть электронная амбулаторная карта с данными о здоровье питомца, прививках и посещениях ветклиник.

Для участия в волонтерских проектах «Мосволонтера» нужно зарегистрироваться на mosvolonter.ru. Там публикуются выезды в приюты и другие мероприятия. Кроме того, поддержать бездомных животных можно через благотворительный сервис на mos.ru, выбирая одну из 13 организаций или направив помощь сразу всем. Пожертвования идут на корма, лечение, операции, адаптацию и обустройство вольеров.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

