Уберите с подоконника: какие домашние растения опасны для кошек

Зоопсихолог Капустина: кошатникам ни в коем случае нельзя держать дома лилии

Лилии, герань, алоэ, бегония, гортензия и фикус могут быть опасны для кошек. Об этом рассказала зоопсихолог Светлана Капустина в беседе с Газетой.ру.

По словам эксперта, владельцам кошек нужно особенно внимательно подходить к выбору домашних цветов. Питомцы часто запрыгивают на подоконники, полки и столы, где стоят горшки с растениями, и могут попробовать на вкус листья или стебли.

Наибольшую угрозу для кошек представляют лилии. Даже небольшое количество пыльцы или надкусанный лист могут вызвать тяжелое поражение почек, которое в некоторых случаях развивается стремительно и угрожает жизни животного.

Герань, алоэ, бегония, гортензия и фикус также могут привести к отравлению. Среди возможных симптомов — рвота, диарея, повышенное слюноотделение, слабость и отказ от еды.

Владельцу стоит насторожиться, если обычно активная кошка внезапно становится вялой, отказывается от еды или воды, начинает испытывать проблемы с пищеварением. Если рядом с питомцем обнаружились поврежденные листья или перевернутый цветочный горшок, животное необходимо как можно скорее показать ветеринарному врачу.

До обращения в клинику питомцу следует обеспечить доступ к чистой воде. Однако самостоятельно лечить кошку или ждать, пока симптомы пройдут, опасно: последствия интоксикации могут проявиться не сразу.

Для профилактики специалист рекомендовала убрать токсичные растения из дома либо разместить их в полностью недоступных для животного местах. Вместо декоративных цветов кошке можно предложить безопасную пророщенную траву — овес, пшеницу или ячмень.

