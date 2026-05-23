Уберите с подоконника: какие домашние растения опасны для кошек

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 24 0

Любопытство питомца может обернуться отравлением, если в квартире стоят токсичные цветы.

Какие домашние растения опасны для кошек

Фото: www.globallookpress.com/Elena Sikorskaya

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зоопсихолог Капустина: кошатникам ни в коем случае нельзя держать дома лилии

Лилии, герань, алоэ, бегония, гортензия и фикус могут быть опасны для кошек. Об этом рассказала зоопсихолог Светлана Капустина в беседе с Газетой.ру.

По словам эксперта, владельцам кошек нужно особенно внимательно подходить к выбору домашних цветов. Питомцы часто запрыгивают на подоконники, полки и столы, где стоят горшки с растениями, и могут попробовать на вкус листья или стебли.

Наибольшую угрозу для кошек представляют лилии. Даже небольшое количество пыльцы или надкусанный лист могут вызвать тяжелое поражение почек, которое в некоторых случаях развивается стремительно и угрожает жизни животного.

Герань, алоэ, бегония, гортензия и фикус также могут привести к отравлению. Среди возможных симптомов — рвота, диарея, повышенное слюноотделение, слабость и отказ от еды.

Владельцу стоит насторожиться, если обычно активная кошка внезапно становится вялой, отказывается от еды или воды, начинает испытывать проблемы с пищеварением. Если рядом с питомцем обнаружились поврежденные листья или перевернутый цветочный горшок, животное необходимо как можно скорее показать ветеринарному врачу.

До обращения в клинику питомцу следует обеспечить доступ к чистой воде. Однако самостоятельно лечить кошку или ждать, пока симптомы пройдут, опасно: последствия интоксикации могут проявиться не сразу.

Для профилактики специалист рекомендовала убрать токсичные растения из дома либо разместить их в полностью недоступных для животного местах. Вместо декоративных цветов кошке можно предложить безопасную пророщенную траву — овес, пшеницу или ячмень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

1:55
Когда беременность не наступает: какие анализы помогут выявить бесплодие
1:33
Авария на угольной шахте в Китае унесла жизни четырех рабочих
1:12
Уберите с подоконника: какие домашние растения опасны для кошек
0:49
«Обида есть, но зла не желаю»: Шаляпин готов помириться с Киркоровым
0:28
Небензя назвал выступления европейских членов СБ ООН глумлением над жертвами атаки ВСУ
0:09
Небензя пригласил в РФ постпреда Украины для проверки «загибающейся экономики»

Сейчас читают

Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Жорин о теле женщины, найденном в отеле Москвы: «Персонал что-то недоговаривает»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео