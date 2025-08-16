Полиция не допустила установку палаток оппозицией на вокзале Кишинева

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 33 0

Правоохранители задерживали демонстрантов с применением физической силы.

Полиция пресекла попытку оппозиции установить палатки на вокзале в Кишиневе

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кишиневе правоохранительные органы пресекли попытку сторонников оппозиционного блока «Победа» установить палаточный лагерь на железнодорожном вокзале, где планировалась акция в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Сторонники блока прибыли утром 16 августа к вокзалу и начали монтировать палатки, однако полиция заранее оцепила территорию, и, по данным издания, применяла силу и жестко задерживала участников.

Видео с места событий подтверждают применение правоохранителями физической силы: демонстрантов задерживали, захватывая их за шею и выводя из зоны акции.

Лидер блока «Победа» Илан Шор ранее обратился к гражданам Молдавии с призывом выйти 16 августа на мирную акцию протеста в поддержку Гуцул.

Районный суд Кишинева 5 августа признал Гуцул виновной в финансировании запрещенной в Молдове партии «Шор» и приговорил ее к семи годам тюрьмы. Политик отвергла обвинения, назвав приговор «политической расправой».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

 

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Путин назвал откровенным разговор с Трампом: «Приближает нас к нужным решениям»
18:32
Путин: Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине
18:21
Путин назвал визит на Аляску своевременным и полезным
18:16
Захарова посоветовала «коалиции желающих» не забыть салфетки и ложечки для сахара
18:00
Девушку спасли из-под завалов после удара ВСУ по жилому дому в Донецке
17:39
В Польше заявили о решающей фазе определения будущего Украины

Сейчас читают

«Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа
«Нашли общий язык»: итальянский политолог оценила переговоры Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс