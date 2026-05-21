Путин и Лукашенко по видеосвязи проводят тренировку ВС Белоруссии и России

Лилия Килячкова
Учения с участием лидеров государств проходят впервые.

Совместные ядерные учения России и Белоруссии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко связались по видеоконференцсвязи во время совместной тренировки вооруженных сил двух стран, в рамках которой отрабатывались элементы применения и обеспечения ядерного вооружения. Об этом сообщило белорусское агентство БелТА.

«Президенты <…> связались по видео-конференц-связи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения», — указано в сообщении.

В агентстве уточнили, что белорусский лидер в момент разговора находился на командном пункте Министерства обороны республики.

Александр Лукашенко отметил, что совместная тренировка является первой. При этом он уточнил, что отдельные ее элементы регулярно отрабатываются — генеральные штабы и министры обороны проводят подобные учения примерно раз в квартал, однако без участия президентов. Белорусский лидер добавил, что еще зимой вместе с российским коллегой обсуждал возможность подключения глав государств к подобным тренировкам.

Лукашенко добавил, что Белоруссия и Россия не представляют угрозы для других государств, однако располагают вооружениями, позволяющими надежно обеспечивать безопасность и защиту общих границ — от Бреста до Владивостока.

