Пьяный мажор: устроившего ДТП сына бизнесмена вывели из ресторана в Нижнем

Устроившего ДТП сына бизнесмена вывели из ресторана в Нижнем под руки

Сына нижегородского бизнесмена Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП на Mercedes, вывели из ресторана под руки. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, как двое человек держат молодого человека и выводят его с веранды заведения. Судя по кадрам, Корнилов с трудом держится на ногах.

Массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде 20 мая. По предварительным данным, 21-летний Корнилов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia. От удара Kia отбросило на Nissan.

После аварии автомобиль Корнилова изъяли.

Что известно о нарушениях

За два года поездок Корнилов получил 161 штраф. Кроме того, он 51 раз уклонялся от исполнения административного наказания.

Ранее в Главном управлении МВД по Нижегородской области сообщили, что в отношении молодого человека составили четыре административных материала.

Теперь решение о наказании должен принять суд.

Почему история вызвала резонанс

Внимание к делу усилилось после сообщений о поведении Корнилова после аварии. Ранее стало известно, что на следующий день после ДТП он пришел в ресторан с личной охраной, заказал еду и алкоголь более чем на 14 тысяч рублей, а затем уснул на диване.

В разговоре с журналистами молодой человек заявлял, что был трезв в момент ДТП. При этом, незадолго до аварии в соцсетях появлялось видео, где он говорил, что много выпил перед происшествием.

