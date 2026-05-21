Путин предупредил о новых угрозах и напомнил о ядерной триаде

Дарья Орлова
На фоне мировой напряженности Москва и Минск провели совместную тренировку стратегических сил.

Фото: www.globallookpress.com/Russian Governmen/Mikhail Metzel

Президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада остается ключевой гарантией безопасности Союзного государства России и Белоруссии на фоне растущей напряженности в мире. По словам президента, новые угрозы и глобальные риски требуют сохранения стратегического баланса и надежной системы сдерживания.

«Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», — приводит слова главы государства «БелТА».

Путин подчеркнул, что стратегические силы позволяют сохранять ядерный паритет и обеспечивать баланс сил на международной арене. Заявление прозвучало во время видеосвязи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе совместной тренировки вооруженных сил двух стран.

Белорусский лидер в свою очередь отметил, что Москва и Минск не угрожают другим государствам, однако готовы защищать общее пространство «от Бреста до Владивостока». Лукашенко также напомнил, что совместные тренировки ядерных сил России и Белоруссии проходят регулярно — раз в квартал.

Ранее Владимир Путин уже называл ядерную триаду основой суверенитета России. По его словам, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах страны достигла 95%, что является одним из самых высоких показателей среди ядерных держав мира.

