Девушку спасли из-под завалов после удара ВСУ по жилому дому в Донецке

Сотрудники МЧС спасли 18-летнюю девушку из-под завалов после удара боевиков ВСУ по жилому дому в Киевском районе Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

«В одном из подъездов обрушились межэтажные плиты с четвертого по первый этаж. Под завалами оказалась девушка 2007 года рождения. Пострадавшую передали врачам», — сообщили в МЧС.

Спасатели вручную разбирали поврежденные конструкции всю ночь, в том числе демонтировали балконные плиты.

На текущий момент поисково-спасательные работы завершены. Всего в операции участвовали 30 человек и девять единиц техники.

Боевики ВСУ ударили по дому вечером 15 августа. По данным МЧС, в результате атаки погибли женщина, еще четыре человека получили ранения.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

