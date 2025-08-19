«Лучший город на Земле»: что певец Иракли думает о Москве

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив

Год назад артист перевез своих детей в столицу.

Певец Иракли назвал Москву лучшим городом на Земле

За последние годы Москва изменилась в лучшую сторону. Об этом 17 августа на главном светском событии лета — традиционной Регате Radio Monte Carlo рассказал певец Ираклий Пирцхалав (Иракли) в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Москва — лучший город на Земле. Монте Карло отдыхает», — подчеркнул артист.

Ираклий Пирцхалава рассказал, что он вместе с семьей путешествовал по миру около восьми лет. Они успели пожить и в Испании, и в Грузии, но ни один город нельзя сравнить со столицей России.

Певец также добавил, что год назад перевез своих детей обратно в Москву. По словам Иракли, когда он вернулся в столицу после долгого отсутствия, то не мог узнать свой любимый город.

«То, что я вижу, какой Москва стала это просто чудо. Появилось огромное количество новых красивых архитектурных зданий, в том числе и жилые. Это прекрасно», — подытожил певец.

Ираклий Пирцхалава — российский певец грузинского происхождения. Наибольшую популярность ему принесло участие в первом сезоне проекта «Фабрика звезд».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию. Там артист планировал дать концерты.

