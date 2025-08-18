Успокоить нервы: психолог назвал способы борьбы с тревожностью

Лилия Килячкова
Как не надо поступать в состоянии стресса и беспокойства?

Россияне страдают от тревожности: психолог рассказал как справиться со стрессом

Фото: www.globallookpress.com/kati

Психолог Жавнеров: дыхание по квадрату может снизить тревожность

Существует много способов борьбы с тревожностью, например, дыхательные практики и способы релаксации. Однако, все они дают лишь временный результат. В беседе с Lenta.ru психолог Павел Жавнеров поделился, что поможет для краткосрочного снижения беспокойства.

«Когда мы говорим о тревожности, то есть несколько техник, которые помогают снять ее в моменте — это дыхание по квадрату, техника „4-7-8“, релаксация по Джекобсону. В принципе, есть еще много других способов, которые помогают успокоиться на физическом уровне, нормализовать свое дыхание и таким образом успокоить вегетативную нервную систему, которая при тревоге возбуждается», — отмечает в беседе Жавнеров.

Специалист отмечает, что альтернативным способом для продолжительного результата в борьбе с недугом могут стать успокоительные и транквилизаторы. Также, по мнению Жавнерова, снижение общего уровня тревожности — самый эффективный способ борьбы со стрессом.

Врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин считает, что россияне чаще всего мучаются от депрессивных и тревожных расстройств. Пациенты жалуются на нарушение сна, страх, и напряженность. Кто-то даже чувствует нехватку кислорода и учащенное сердцебиение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что семейный психолог Екатерина Кес поделилась советами, как общаться с подростками.

