Шоу-биз за неделю: Пугачева лишилась картин, Слава села на диету из черной икры

Певица Слава села на диету из черной икры

Певица Алла Пугачева потеряла десятки миллионов, артистка Слава села на диету из черной икры, а актриса Наталья Андрейченко попала в секту. Это новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Лишили десятков миллионов рублей

Певица Алла Пугачева потеряла все имущество. Жена иноагента попыталась вывезти весь антиквариат из своего замка в России. Вот только таможня не дала беглянке обогатиться на искусстве и завернула драгоценную коллекцию обратно. Пугачева снова осталась с носом, теперь ее судьба — это гонорары понижать да украинцам подпевать.

Килограммы уйдут вместе с деньгами

Певица Слава захотела фигуру, как у Джей Ло, но нормально следовать советам специалистов не стала. Ей сказали сесть на белковую диету, а она стала есть одну черную икру, не отказывая себе и в алкоголе. Ну что, цели можно будет и пластикой добиться.

Дочь под нож

Модель Дана Борисова решила полностью перекроить свою дочь в честь ее дня рождения. В семье девушке постоянно внушали различные идеалы красоты, из-за чего она теперь решила следовать примеру матери и в столь раннем возрасте уже стала завсегдатаем хирургического стола. А Борисовой теперь о подарках думать не надо, одни плюсы.

Шоу-биз за неделю: Волочкова закинула ноги на соседа, а Галкина* сбила бабушка

Нашла свое место

Актриса Наталья Андрейченко ушла в шаманские секты. Она стала принимать участие в странных ретритах и внушать всем, что это полезно. Ну да, наверное, так же, как и спать с женихом дочери и сдать сына в полицию, не иначе.

Всех заберут, одна я останусь

Катя Лель предсказала судный день. По ее словам, в ближайшее время будет глобальная чистка, и все, кто не занимается самосовершенствованием, исчезнут. Она, конечно же, останется, как можно убрать человека с космическими вибрациями, чего, видимо, нельзя сказать о ее муже.

Жизнь непредсказуема, именно поэтому многие и боятся всяких судных дней. Но лучше просто жить по совести и быть «в моменте», это были новости недели шоу-бизнеса и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

