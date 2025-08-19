Врио главы Ростовской области Слюсарь: аграриям в регионе нужна поддержка

В Ростовской области участники СВО и их родные могут получать помощь в режиме «одного окна». Заявление подается в МФЦ, а дальше его сотрудники сами договариваются с разными ведомствами.

О мерах поддержки Владимиру Путину сегодня доложил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Президент подчеркнул, что такие механизмы нужно совершенствовать и тиражировать. Говорили в Кремле и о сельском хозяйстве. Там есть проблемы. Урожайность в этом году в области упала примерно на 30%. Поэтому Юрий Слюсарь обратился к Владимиру Путину с просьбой.

«Я понимаю, есть объективные причины, и вы их сейчас назвали, но есть и на что посмотреть повнимательнее, опустынивание, например, использование тяжелой техники. Не всегда, понятно, тяжелая техника нужна, но надо понимать, где и как ее использовать. Сокращение лесопосадок защитных», — отметил президент РФ Владимир Путин.

«Над этим нужно работать. И то, что беспокоит сейчас фермеров, — это, конечно, продление льготных кредитов, перенос их с 2025 на 2026 год. Потому что в этом году просто отдавать будет не из чего: очень низкая урожайность. То же самое касается и лизинговых платежей по линии Росагролизинга. Ну и хотел попросить, в ковидное время была такая мера поддержки как мораторий на банкротство. Особенно это касается малых, средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу», — рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Давайте сделаем», — отреагировал президент.

Владимир Путин также обратил внимание, на нехватку медиков в регионе. Особенно это касается сел и деревень. В Ростовской области пытаются эту проблему решить.

Запустили мобильный диагностический центр. Специалисты ездят в удаленные районы. Принимают около 400 пациентов в день.

