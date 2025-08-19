«У опытных мам случается ЧП»: сын Кожевниковой проглотил кусочек стекла

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 122 0

Актриса является многодетной матерью.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Мария Кожевникова сообщила, что ее годовалый сын проглотил кусок стекла

Годовалый сын Саша актрисы театра и кино Марии Кожевниковой проглотил кусок стекла. Об этом сама актриса рассказала в своих социальных сетях. Кожевникова является многодетной матерью четверых сыновей — 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима, 7-летнего Василия и годовалого Александра от бизнесмена Евгения Васильева.

тексттекст. Instagram*/ mkozhevnikova

Актриса опубликовала фото с Сашей на руках, улыбаясь, а лицо малыша прикрыла синей бейсболкой. На втором снимке она показала стеклянную пипетку.

«И даже у опытных мам случается ЧП! Наш Сашенька откусил стеклянную пипетку и часть проглотил! Мы даем ему витамин Д и йод, сдаем анализы раз в полгода. Наш хулиган всегда открывал ротик, и мы капали две капельки, но тут, это была доля секунды, он вдруг зубами схватил кончик пипетки и откусил», — рассказала Кожевникова.

По словам актрисы, ей удалось достать часть пипетки, но не полностью.

«Сейчас я могу писать спокойно, так как Бог миловал, никаких последствий, но я всех родителей хочу предупредить, чтобы все витамины, лекарства — только в ложку, а потом уже малышу!» — добавила звезда.

Кожевникова уточнила, что связалась с врачом. Специалисты сказали, что если стекло меньше одного сантиметра, то за ребенком просто наблюдают, ожидая, когда оно выйдет естественным путем, при отсутствии других симптомов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кожевникова появится в продолжении сериала «Универ».

