Неудачно прыгнул и потерял память: актер Кулик попал в больницу во Вьетнаме

Актер Кулик: попал в больницу во Вьетнаме после неудачного прыжка в бассейн

Актер, сценарист и режиссер Евгений Кулик попал в больницу во Вьетнаме после неудачного прыжка в бассейн. Об этом артист рассказал подписчикам в соцсетях.

По словам Кулика, во время отдыха он нырнул в бассейн и получил травму головы. После удара актер на несколько секунд потерял память, а затем обратился за медицинской помощью.

«Жестко рассек башку. Сейчас нахожусь во вьетнамском госпитале. И мне сейчас будут ставить прививку от столбняка, потому что голову зашивали. Я в шоке вообще. Сделали МРТ (магнитно-резонансную томографию). Пожелайте мне удачи, чтобы я выкарабкался», — поделился артист в блоге.

Врачам в больнице пришлось наложить Кулику швы. Позднее актер сообщил, что серьезных последствий медики не обнаружили.

По словам артиста, теперь с ним все в порядке. Врачи не выявили у него сотрясения мозга и оценили повреждение как поверхностную травму.

Пользователи в соцсети отреагировали на произошедшее в комментариях под постом артиста. Одни удивились виду повязки, тогда как другие напомнили о мерах осторожности при купании.

«А эластичным бинтом затянули, чтоб наверняка»;

«Тебя сварили там что ли»;

«Ну, вы даете. С детства все знают: в неизвестный водоем нырять нельзя», — написали подписчики.

Евгений Кулик родился 1 июля 1987 года в Свердловске. До актерской карьеры он занимался дизайном интерьеров и выступал в КВН. Широкую известность ему принесли роли в комедийных проектах, среди которых сериал «Остров» и фильм «Я худею».

Кулик также известен как сценарист и продюсер нескольких частей новогодней франшизы «Елки», где он сыграл Федю. Кроме того, артист работал над скетчкомами «Два» и «Осторожно, Кулик!». Евгений женат на дизайнере Ригине Гайсиной, пара воспитывает троих детей.

