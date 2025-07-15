Аллочка возвращается! Мария Кожевникова появится в продолжении сериала «Универ»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Мария Кожевникова вернется в сериал «Универ»

Аллочка возвращается! Мария Кожевникова появится в продолжении сериала «Универ»

Фото: Кадр из сериала «Универ», 2008 г.

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Актрису спрашивали о ее возможном участии в новом сезоне на протяжении 15 лет.

Актриса театра и кино Мария Кожевникова подтвердила свое возвращение в сериал «Универ». Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Актриса призналась, что не планировала вновь сниматься в роли Аллы Гришко, однако изменить решение ее заставили многочисленные просьбы поклонников, которые не утихали на протяжении 15 лет.

«Не было ни дня, чтобы кто-то не написал или не подошел на улице и не спросил, когда Аллочка вернется… Теперь я официально подтверждаю. Честно, я долго думала и не хотела. Но желание и любовь зрителей для меня важнее даже моих собственных амбиций и предубеждений», — написала Кожевникова в своем блоге.

В продолжении под названием «Универ. 15 лет спустя» также снимутся актеры Стас Ярушин, Виталий Гогунский, Екатерина Молоховская, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Сергей Пиоро и другие. Премьера сериала запланирована на 2026 год.

Год назад вышел проект «Универ. 13 лет спустя», ставший продолжением сериалов «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актриса Анна Хилькевич встала на защиту оскандалившегося Виталия Гогунского.

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