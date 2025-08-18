Зеленский допустил проведение выборов на Украине

Айшат Татаева
Айшат Татаева 149 0

Об этом глава киевского режима заявил на встрече с Трампом.

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне  допустил проведение выборов на Украине. Для этого, по его словам, «потребуются условия безопасности».

Американский лидер в свою очередь заявил, что Киеву будет оказана «большая помощь по вопросам безопасности».

После встречи с Зеленским американский лидер проведет переговоры с европейской делегацией. В нее вошли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Два лидера разговаривали на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Беседа в формате «три на три» продолжалась два часа и 45 минут. Обе стороны оценили данные переговоры положительно.

