Трамп: прекращение огня на Украине уже не требуется

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 189 0

Нужен долгосрочный мир, считает американский лидер.

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на Украине уже не требуется — нужен долгосрочный мир. Об этом американский лидер сообщил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп отметил, что другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня.

Владимир Зеленский также сообщил в ходе встречи, что готов принять участие в переговорах в формате трехстороннего диалога. Трамп заявил о «разумных шансах» на завершение украинского конфликта по итогам встречи с главой киевского режима и европейскими лидерами.

Кроме Зеленского, в Вашингтон также прибыла делегация европейских лидеров, включая генсека НАТО Марка Рютте. Переговоры проходят после саммита на Аляске президента России Владимира Путина с американским лидером, которые завершились 15 августа. Трамп пообещал позвонить Путину после визита Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс