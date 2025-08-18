Трамп: прекращение огня на Украине уже не требуется

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на Украине уже не требуется — нужен долгосрочный мир. Об этом американский лидер сообщил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп отметил, что другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня.

Владимир Зеленский также сообщил в ходе встречи, что готов принять участие в переговорах в формате трехстороннего диалога. Трамп заявил о «разумных шансах» на завершение украинского конфликта по итогам встречи с главой киевского режима и европейскими лидерами.

Кроме Зеленского, в Вашингтон также прибыла делегация европейских лидеров, включая генсека НАТО Марка Рютте. Переговоры проходят после саммита на Аляске президента России Владимира Путина с американским лидером, которые завершились 15 августа. Трамп пообещал позвонить Путину после визита Зеленского.

