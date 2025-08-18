Трамп планирует провести телефонный разговор с Путиным

Американский лидер заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт на Украине.
Фото, видео: www.globallookpress.com/White House; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным после завершения сегодняшних встреч в Вашингтоне.
На данный момент глава Штатов проводит саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским. После он проведет переговоры с европейской делегацией. В нее вошли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Телефонные переговоры стали привычной практикой в последнее время для поддержания диалога между главами государств. Ранее Путин провел ряд международных телефонных звонков после прошедшего 15 августа саммита с Трампом на Аляске. В частности, российский президент общался с лидерами стран Южной Африки, Индии и Беларуси, делясь итогами российско-американских переговоров.
После завершения сегодняшних встреч в Вашингтоне телефонный разговор станет уже седьмым таким контактом между президентами России и США после вступления Трампа во второй президентский срок.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
68%
Нашли ошибку?