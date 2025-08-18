Трамп планирует провести телефонный разговор с Путиным

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 101 0

Американский лидер заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт на Украине.

Фото, видео: www.globallookpress.com/White House; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным после завершения сегодняшних встреч в Вашингтоне.

На данный момент глава Штатов проводит саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским. После он проведет переговоры с европейской делегацией. В нее вошли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Телефонные переговоры стали привычной практикой в последнее время для поддержания диалога между главами государств. Ранее Путин провел ряд международных телефонных звонков после прошедшего 15 августа саммита с Трампом на Аляске. В частности, российский президент общался с лидерами стран Южной Африки, Индии и Беларуси, делясь итогами российско-американских переговоров.

После завершения сегодняшних встреч в Вашингтоне телефонный разговор станет уже седьмым таким контактом между президентами России и США после вступления Трампа во второй президентский срок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс