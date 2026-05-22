Удар Вооруженных сил Украины по колледжу и общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики является военным преступлением. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на экстренном заседании Совета Безопасности организации.

По словам дипломата, атака киевского режима была преднамеренной и имела целью максимизировать количество жертв среди мирных граждан. Он подчеркнул, что рядом с учебными заведениями нет никаких военных объектов, а произошедшее не могло быть случайностью или результатом работы средств противовоздушной обороны.

Небензя назвал атаку в Старобельске свидетельством «террористической и античеловеческой сущности киевского режима».

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа ночью 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Пятиэтажное общежитие частично обрушилось. По последним данным, погибли шесть человек, еще 39 получили ранения, поиски 15 человек продолжаются.

Президент России Владимир Путин назвал атаку террористической и поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответным действиям. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

