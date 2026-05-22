Небензя назвал теракт ВСУ в ЛНР военным преступлением

Постпред России при ООН заявил, что атака была преднамеренной и направленной на максимальное число жертв.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Удар Вооруженных сил Украины по колледжу и общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики является военным преступлением. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на экстренном заседании Совета Безопасности организации.
По словам дипломата, атака киевского режима была преднамеренной и имела целью максимизировать количество жертв среди мирных граждан. Он подчеркнул, что рядом с учебными заведениями нет никаких военных объектов, а произошедшее не могло быть случайностью или результатом работы средств противовоздушной обороны.
Небензя назвал атаку в Старобельске свидетельством «террористической и античеловеческой сущности киевского режима».
ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа ночью 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Пятиэтажное общежитие частично обрушилось. По последним данным, погибли шесть человек, еще 39 получили ранения, поиски 15 человек продолжаются.
Президент России Владимир Путин назвал атаку террористической и поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответным действиям. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 мая
- Небензя призвал мировое сообщество осудить атаку на колледж в Старобельске
- 22 мая
- Небензя заявил о помощи Запада ВСУ с разведданными и целенаведением
- 22 мая
- Красный Крест призвал защищать мирных жителей после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
- 22 мая
- Стартовало запрошенное Россией экстренное заседание СБ ООН по теракту в ЛНР
- 22 мая
- Путин обсудил с членами Совбеза атаку ВСУ на колледж в ЛНР
- 22 мая
- В ЛНР ввели режим ЧС после удара ВСУ по колледжу в Старобельске
- 22 мая
- Захарова заявила о начале информирования мирового сообщества об ударе в ЛНР
- 22 мая
- В ООН осудили удар ВСУ по колледжу в ЛНР
- 22 мая
- «Оскотинивание киевского режима»: Захарова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
- 22 мая
- «В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
Читайте также
51%
Нашли ошибку?