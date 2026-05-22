Под обломками: мужчина забил сиделку кирпичом и спрятал тело в затопленном доме

Mirror: мужчина забил свою сиделку кирпичом и спрятал тело в затопленном доме

В британском суде Бирмингема вынесли пожизненный приговор 35-летнему Дэвиду Уолшу, который жестоко расправился со своей сиделкой Ирен Мбугуа. Об этом сообщило Mirror.

Тело 46-летней многодетной матери обнаружили в ее рабочую смену в доме злоумышленника. Полицейские, прибывшие на вызов, нашли погибшую на кухне, вход в которую был забаррикадирован диваном.

Картину дополняло состояние жилища: в ванной комнате на втором этаже были открыты краны, из-за чего потолок на кухне обрушился, частично завалив тело женщины обломками.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Уолш нанес своей жертве не менее десяти ударов строительным кирпичом по голове и лицу, после чего задушил ее. Орудие убийства следователи обнаружили в спальне осужденного, спрятанным в фирменный пакет торговой сети.

Защита настаивала на том, что причиной вспышки агрессии стало тяжелое психическое расстройство обвиняемого. Он испытывал к Ирен симпатию, но не мог контролировать себя во время усугубления ментального состояния.

«Это было жестокое и необъяснимое нападение. Вы совершили его, будучи психически нездоровым, но ваше пребывание в больнице невозможно из-за нежелания принимать лекарства и сотрудничать с врачами», — отметил судья.

Родственники Ирен Мбугуа выразили глубокую скорбь, отметив, что эта трагедия разрушила их мечты о светлом будущем. По словам сестры мужа погибшей, семья чувствует себя совершенно сломленной.

Дэвид Уолш признал себя виновным в непредумышленном убийстве по причине ограниченной вменяемости, а также в четырех нападениях на сотрудников полиции при задержании.

Суд постановил, что минимальный срок, который преступник должен провести за решеткой до подачи прошения о помиловании, составит 12 лет. Детектив добавила, что жизнь женщины была оборвана тем, о ком она искренне заботилась, исполняя свой профессиональный долг.

