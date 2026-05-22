Небензя призвал мировое сообщество осудить атаку на колледж в Старобельске

Анастасия Федорова
Постпред России при ООН заявил, что молчание будет равносильно пособничеству действиям киевского режима.

Небензя призвал мировое сообщество осудить атаку ВСУ по ЛНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал международное сообщество осудить атаку Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом дипломат заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

По словам Небензи, молчание в связи с произошедшим будет «равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов». Он также заявил, что ответственность западных стран за «соучастие в актах терроризма Киева» неизбежна.

Постпред России при ООН подчеркнул, что Москва начала специальную военную операцию, чтобы «положить конец кровопролитию и беззаконию режима на Украине». Он добавил, что цели спецоперации будут достигнуты.

Атака на колледж в Старобельске произошла ночью, когда в комнатах общежития находились более 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После удара пятиэтажное здание частично обрушилось. Ранее сообщалось о шести погибших и 39 пострадавших, под завалами могли оставаться 15 студентов.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на колледж террористической и подчеркнул, что военной инфраструктуры в этом районе нет.

Атака ВСУ на колледж в ЛНР
