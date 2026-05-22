Небензя призвал мировое сообщество осудить атаку на колледж в Старобельске

Постпред России при ООН заявил, что молчание будет равносильно пособничеству действиям киевского режима.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал международное сообщество осудить атаку Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом дипломат заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
По словам Небензи, молчание в связи с произошедшим будет «равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов». Он также заявил, что ответственность западных стран за «соучастие в актах терроризма Киева» неизбежна.
Постпред России при ООН подчеркнул, что Москва начала специальную военную операцию, чтобы «положить конец кровопролитию и беззаконию режима на Украине». Он добавил, что цели спецоперации будут достигнуты.
Атака на колледж в Старобельске произошла ночью, когда в комнатах общежития находились более 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После удара пятиэтажное здание частично обрушилось. Ранее сообщалось о шести погибших и 39 пострадавших, под завалами могли оставаться 15 студентов.
Президент России Владимир Путин назвал атаку на колледж террористической и подчеркнул, что военной инфраструктуры в этом районе нет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 22 мая
- Небензя заявил о помощи Запада ВСУ с разведданными и целенаведением
- 22 мая
- Небензя назвал теракт ВСУ в ЛНР военным преступлением
- 22 мая
- Красный Крест призвал защищать мирных жителей после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
- 22 мая
- Стартовало запрошенное Россией экстренное заседание СБ ООН по теракту в ЛНР
- 22 мая
- Путин обсудил с членами Совбеза атаку ВСУ на колледж в ЛНР
- 22 мая
- В ЛНР ввели режим ЧС после удара ВСУ по колледжу в Старобельске
- 22 мая
- Захарова заявила о начале информирования мирового сообщества об ударе в ЛНР
- 22 мая
- В ООН осудили удар ВСУ по колледжу в ЛНР
- 22 мая
- «Оскотинивание киевского режима»: Захарова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
- 22 мая
- «В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
Читайте также
51%
Нашли ошибку?