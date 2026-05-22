Постпред России при ООН назвал удар по колледжу в Старобельске подтверждением недоговороспособности Киева.
Фото: www.globallookpress.com/MFA Russia
Россия располагает достоверной информацией, что западные страны передают Вооруженным силам Украины разведывательные данные и помогают с целенаведением. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, комментируя удар по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики.
Небензя подчеркнул, что атака ВСУ на образовательное учреждение в ЛНР подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева. Он также заявил, что без начала специальной военной операции трагедии, подобные произошедшей в Старобельске, могли бы происходить ежедневно.
Удар по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа педагогического университета произошел ночью и был нанесен с применением беспилотников.
В комнатах находились более 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки пятиэтажное здание частично обрушилось.
По последним данным, жертвами удара стали шесть человек. Еще 39 получили ранения, а 15 человек могут оставаться под завалами разрушенного здания.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористической атакой киевского режима. Глава государства подчеркнул, что в районе колледжа отсутствуют объекты военной инфраструктуры, поэтому целенаправленно удар был нанесен по гражданскому учреждению.
