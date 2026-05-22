Небензя заявил о помощи Запада ВСУ с разведданными и целенаведением

Анастасия Федорова
Постпред России при ООН назвал удар по колледжу в Старобельске подтверждением недоговороспособности Киева.

Фото: www.globallookpress.com/MFA Russia

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Россия располагает достоверной информацией, что западные страны передают Вооруженным силам Украины разведывательные данные и помогают с целенаведением. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, комментируя удар по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики.

Небензя подчеркнул, что атака ВСУ на образовательное учреждение в ЛНР подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева. Он также заявил, что без начала специальной военной операции трагедии, подобные произошедшей в Старобельске, могли бы происходить ежедневно.

Удар по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа педагогического университета произошел ночью и был нанесен с применением беспилотников.

В комнатах находились более 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки пятиэтажное здание частично обрушилось.

По последним данным, жертвами удара стали шесть человек. Еще 39 получили ранения, а 15 человек могут оставаться под завалами разрушенного здания.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористической атакой киевского режима. Глава государства подчеркнул, что в районе колледжа отсутствуют объекты военной инфраструктуры, поэтому целенаправленно удар был нанесен по гражданскому учреждению.

