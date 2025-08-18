Московские школьники и студенты колледжей установили рекорд, пробежав марафон в Арктике

Участники Большой арктической экспедиции — школьники и студенты столичных колледжей организовали и пробежали первый в истории марафон на мысе Челюскин, самой северной точке Евразии. Забег «Арктический вызов» прошел в формате эстафеты, его дистанция составила 42 километра 195 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

«В начале августа столичные школьники и студенты отправились в экспедицию в Арктику. В течение двух недель ребята восстанавливали мемориал, посвященный летчикам-полярникам, и изучали климат, флору и фауну этого региона. На самой северной точке Евразии юные москвичи не только проводили научные и реставрационные работы, но и ставили рекорды. Так, они организовали первый в истории марафон на мысе Челюскин. Арктический забег прошел в непростых погодных условиях: температура чуть выше нуля, сильный ветер, сложный рельеф», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Идея испытать себя в экстремальных условиях Арктики возникла у участников еще до начала экспедиции. Чтобы подготовиться к марафону, ребята организовали серию тренировок, включая забеги на пять километров.

«Не каждый может похвастаться тем, что сделал то, чего до него никто не делал. А мы можем! Мы пробежали самый северный арктический марафон Евразии — прямо на мысе Челюскин. И мы счастливы!» — отметила Софья Тараненко, студентка Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова.

Большая арктическая экспедиция — уникальный проект столичного Департамента образования и науки, в рамках которого команда школьников и студентов московских колледжей отправляется на Крайний Север. Участники проводят научные исследования — например, наблюдают за моржами, белухами и птицами, собирают образцы мхов и лишайников.

«Очень важно понимать, что наши проекты в Арктике — это проекты, значимые для всей России. Мы стараемся придумывать мероприятия в рамках экспедиции так, чтобы они не только приносили пользу Русскому Северу, но и привлекали внимание, популяризировали туристическое и экспедиционное движение. Я уверен, наш арктический марафон положит начало новой традиции — ежегодному забегу на самой северной точке материка. Это суровое испытание, и московские школьники и студенты колледжей с честью его выдержали», — отметил известный полярный путешественник, руководитель Большой арктической экспедиции Матвей Шпаро.

Собранные данные передают ведущим научным институтам, включая Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук, Зоологический музей Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича и другие.

В этом году, помимо научных задач, юные москвичи занимались реконструкцией мемориала советским полярникам. Для этого в команду специально включили шестерых подготовленных строителей. Акция стала одним из мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы.

