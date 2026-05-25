К чему-то готовятся? Британцам посоветовали закрывать окна фольгой

Mirror: британцам посоветовали закрывать окна фольгой для спасения от жары

Жителям Великобритании рекомендуют заклеивать внешнюю сторону окон обычной кухонной фольгой для спасения от экстремальной жары. Об этом сообщила Mirror.

По прогнозам синоптиков, температура в некоторых регионах страны может подняться до 34 градусов Цельсия, в связи с чем агентство по здравоохранению UKHSA уже объявило желтый уровень погодной опасности.

Специалисты отметили, что британские дома исторически строились так, чтобы максимально удерживать тепло, поэтому в период летнего зноя находиться внутри становится невыносимо. Применение алюминиевой фольги считается бюджетным и эффективным способом борьбы с перегревом помещений.

Принцип действия этого метода основан на способности металла отражать солнечные лучи еще до того, как они проникнут через стекло и начнут нагревать воздух.

«Блокировка окон фольгой поможет сохранить прохладу в комнатах во время жары, так как она отражает тепло обратно на улицу», — пояснил руководитель цифрового отдела компании Safestyle Адам Поусо.

При этом эксперт подчеркнул, что крайне важно размещать материал именно с наружной стороны окна. Если наклеить фольгу внутри помещения, само стекло может чрезмерно раскалиться, что приведет к нежелательным последствиям. Кухонная фольга нетоксична и начинает плавиться только при температуре 660 градусов, поэтому она легко выдержит любое прямое воздействие солнца.

Помимо использования фольги, эксперты предложили и другие способы охлаждения жилья. Стоит открывать двери и окна только в вечернее время, когда воздух на улице становится прохладнее, а днем держать шторы плотно задернутыми.

Дополнительно снизить температуру помогут расставленные по комнатам емкости с водой и домашние растения, которые выделяют влагу. Специалисты также посоветовали отключать ненужные электроприборы, включая ноутбуки, игровые приставки и даже телевизоры, так как в режиме ожидания они генерируют тепло.

Замена галогенных ламп на светодиодные также внесет свой вклад в поддержание комфортного климата, поскольку традиционные лампочки сильно нагреваются при работе.

