Королевский кризис: брак принца Гарри и Меган Маркл пошатнулся из-за финансов

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Супруги тратят значительные средства на обеспечение безопасности и сохранение своего привычного образа жизни.

Королевский кризис: брак принца Гарри и Меган Маркл пошатнулся из-за финансов

Фото: Rebecca Blackwell/ТАСС

Отношения Меган Маркл и принца Гарри пошатнулись на фоне финансовых трудностей

Принц Гарри и его жена герцогиня Меган Маркл переживают сложный период в своих отношениях. Об этом рассказал Radar Online со ссылкой на инсайдера.

Из-за неудовлетворительных результатов их соглашение со стриминговым сервисом Netflix на 100 миллионов долларов не будет продлено. Это значительно отразится на финансовом состоянии пары, и также отразится на их отношениях.

«Платформа приняла бизнес-решение. Оно не было личным. Но Гарри и Меган нужны деньги», — отметил источник.

Кроме ухода за своим особняком в Монтесито, супруги также тратят значительные средства на обеспечение безопасности и сохранение своего привычного образа жизни.

Инсайдер пояснил, что что сейчас Гарри и Меган пытаются определить свое «финансовое будущее», что «определенно сказывается на их браке».

Все могло бы быть по-другому. По словам участника беседы, Сассексы в процессе первой совместной работы с сервисом, могли показать более значительные результаты. Однако они не прислушались к тем, кто понимал, как будет лучше.

Netflix заполучил нужную информацию: романтическую историю и громкие признания о разрыве с королевской семьей. Но теперь, уверяют инсайдеры, ценность герцогов для платформы резко упала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что единственной дочери королевы Елизаветы II и принца Филиппа, Анне, исполнилось 75 лет.

