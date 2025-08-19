Зеленский оценил карту с подконтрольными РФ территориями: «Думаю как забрать ее»

Зеленский в шутку пожелал забрать себе карту с подконтрольными РФ территориями

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пошутил, что хочет забрать себе карту Украины с подконтрольными России территориями, которая использовалась во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Зеленский поблагодарил своего американского коллегу за демонстрацию карты, трансляция этой беседы велась на официальном ресурсе Белого дома.

«Я показал президенту множество деталей поля боя на карте. Большое спасибо. Кстати, спасибо за карту. Она была великолепна. Я думаю как забрать ее», — сказал украинский лидер.

Снимок с Трампом и Зеленским на фоне утраченных Украиной территорий был опубликован помощником президента США Дэном Скавино в соцсетях. На переговорах в Белом доме она использовалась для обозначения гарантий безопасности для Киева, а также потенциальное возвращение украинских заключенных. Журналисты BBC сообщали, что восточная часть земель, вошедших в состав России по результатам референдумов, были закрашены.

Когда президент США ответил Владимиру Зеленскому, что готов отдать ему карту, тот все же отказался. И добавил, что их встреча была конструктивной. Пресса отмечает, что схема размещения зон контроля была намеренно выставлена напротив переговорного стола в рамках дипломатической стратегии.

Накануне в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В ней приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Присутствовали также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте,

