Зеленский оценил карту с подконтрольными РФ территориями: «Думаю как забрать ее»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 87 0

Привлекший внимание президента Украины объект находился в Белом доме во время переговоров с лидерами Евросоюза.

Зеленский сказал, что хочет забрать с собой карту с подконтрольными России терри

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зеленский в шутку пожелал забрать себе карту с подконтрольными РФ территориями

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пошутил, что хочет забрать себе карту Украины с подконтрольными России территориями, которая использовалась во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Зеленский поблагодарил своего американского коллегу за демонстрацию карты, трансляция этой беседы велась на официальном ресурсе Белого дома.

«Я показал президенту множество деталей поля боя на карте. Большое спасибо. Кстати, спасибо за карту. Она была великолепна. Я думаю как забрать ее», — сказал украинский лидер.

Снимок с Трампом и Зеленским на фоне утраченных Украиной территорий был опубликован помощником президента США Дэном Скавино в соцсетях. На переговорах в Белом доме она использовалась для обозначения гарантий безопасности для Киева, а также потенциальное возвращение украинских заключенных. Журналисты BBC сообщали, что восточная часть земель, вошедших в состав России по результатам референдумов, были закрашены.

Когда президент США ответил Владимиру Зеленскому, что готов отдать ему карту, тот все же отказался. И добавил, что их встреча была конструктивной. Пресса отмечает, что схема размещения зон контроля была намеренно выставлена напротив переговорного стола в рамках дипломатической стратегии.

Накануне в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В ней приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Присутствовали также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте,

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп думает о перспективах разрешения украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс