Зеленский более десяти раз поблагодарил Трампа на встрече в Белом доме

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал «спасибо» президенту США Дональду Трампу более десяти раз в ходе переговоров в Белом доме. Об этом стало известно из сообщения The Daily Mail.

Вероятно, такое повышенное количество благодарностей стало необходимой сменой тона после того, как встреча президентов в феврале текущего года закончилась перепалкой.

Другие европейские лидеры, присутствовавшие во время дипломатического общения, оказались несколько менее настроены на коммуникацию. Как отметила американская газета New York Times, язык тела глав государств «был не совсем бодрым». При этом в своей публикации The Washington Post заметили, что улыбок на камеру во время общей фотографии также было немного.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме при участии европейских лидеров 18 августа. Основные заявления глав стран касались урегулирования украинского конфликта.

