Зеленский более десяти раз поблагодарил Трампа на встрече в Белом доме

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 65 0

В США такое поведение сравнили с прошлым дипломатическим общением двух президентов.

Зеленский более десяти раз поблагодарил Трампа на встрече в Белом доме

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал «спасибо» президенту США Дональду Трампу более десяти раз в ходе переговоров в Белом доме. Об этом стало известно из сообщения The Daily Mail.

Вероятно, такое повышенное количество благодарностей стало необходимой сменой тона после того, как встреча президентов в феврале текущего года закончилась перепалкой.

Другие европейские лидеры, присутствовавшие во время дипломатического общения, оказались несколько менее настроены на коммуникацию. Как отметила американская газета New York Times, язык тела глав государств «был не совсем бодрым». При этом в своей публикации The Washington Post заметили, что улыбок на камеру во время общей фотографии также было немного.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме при участии европейских лидеров 18 августа. Основные заявления глав стран касались урегулирования украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс