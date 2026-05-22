Сестру главы кубинского конгломерата GAESA арестовали в США

Эфирная новость 32 0

Вашингтон усилил санкции против компании еще в начале мая.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Kyle Mazza; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Решительный шаг в противостоянии с Кубой сделали США. Американские власти арестовали сестру главы крупнейшего кубинского бизнес-конгломерата. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, несмотря на проживание в Штатах, она оказывала поддержку Гаване.

Вашингтон усилил санкции против компании еще в начале месяца. В нее входят десятки предприятий — от гостиниц до коммерческого импорта.

В Вашингтоне подчеркивают, что бизнес-конгломерат контролирует около 40% экономики Кубы. А основал его Рауль Кастро, которому США на этой неделе предъявили обвинение в убийстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп отверг возможность эскалации с Кубой. Такое заявление последовало на фоне обвинений против бывшего лидера островного государства Рауля Кастро.

По словам американского лидера, Куба находится на грани полного упадка, поскольку власти уже давно потеряли контроль над страной. Трамп назвал такое положение хаосом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

20:03
«Оскотинивание киевского режима»: Захарова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
20:00
В Москве обновили 115 домов с барельефами на фасадах
19:45
Сдвиг мотивации: стоит ли платить ребенку за хорошие оценки
19:30
Искал их 30 лет: почему археолог Вим Дейкман оставил себе зубы д’Артаньяна
19:20
Путин: противник не добьется поставленных целей против России
19:15
Как не ошибиться в письме: секреты написания «также» и «так же»

Сейчас читают

Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео