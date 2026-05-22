Сестру главы кубинского конгломерата GAESA арестовали в США

Решительный шаг в противостоянии с Кубой сделали США. Американские власти арестовали сестру главы крупнейшего кубинского бизнес-конгломерата. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, несмотря на проживание в Штатах, она оказывала поддержку Гаване.

Вашингтон усилил санкции против компании еще в начале месяца. В нее входят десятки предприятий — от гостиниц до коммерческого импорта.

В Вашингтоне подчеркивают, что бизнес-конгломерат контролирует около 40% экономики Кубы. А основал его Рауль Кастро, которому США на этой неделе предъявили обвинение в убийстве.

президент США Дональд Трамп отверг возможность эскалации с Кубой. Такое заявление последовало на фоне обвинений против бывшего лидера островного государства Рауля Кастро.

По словам американского лидера, Куба находится на грани полного упадка, поскольку власти уже давно потеряли контроль над страной. Трамп назвал такое положение хаосом.

