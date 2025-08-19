Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не обсуждались конкретные территориальные уступки Украины.

Также он добавил, что в ближайшие дни начнут рассматривать более подробную информацию о гарантиях безопасности.

При этом Рютте подчеркнул, что Соединенные Штаты и некоторые другие страны выступали против вступления Украины в НАТО.

К тому же он пояснил, что европейские лидеры в рамках гарантий безопасности для Украины обсуждают такие договоренности, как статья устава НАТО о коллективной обороне. Она гласит, что при нападении на одного члена союза остальные государства в НАТО сочтут это атакой на весь союз.

Помимо этого, Рютте отметил, что поставки оружия из США на Украину будут продолжаться через страны НАТО. Тогда как вопрос о возможности отправки европейских и американских военных на Украину «вообще не обсуждался» с Трампом в Белом доме, в чем заверил генсек НАТО.

