Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 66 0

Соединенные Штаты и некоторые другие страны оказались против вступления Незалежной в Альянс.

Рютте: дискуссии о гарантиях безопасности для Украины ведутся в Белом доме

Фото: Reuters/Alexander Drago

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не обсуждались конкретные территориальные уступки Украины.

Также он добавил, что в ближайшие дни начнут рассматривать более подробную информацию о гарантиях безопасности.

При этом Рютте подчеркнул, что Соединенные Штаты и некоторые другие страны выступали против вступления Украины в НАТО.

К тому же он пояснил, что европейские лидеры в рамках гарантий безопасности для Украины обсуждают такие договоренности, как статья устава НАТО о коллективной обороне. Она гласит, что при нападении на одного члена союза остальные государства в НАТО сочтут это атакой на весь союз.

Помимо этого, Рютте отметил, что поставки оружия из США на Украину будут продолжаться через страны НАТО. Тогда как вопрос о возможности отправки европейских и американских военных на Украину «вообще не обсуждался» с Трампом в Белом доме, в чем заверил генсек НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс