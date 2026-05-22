Смертельный десерт: семья съела арбуз с крысиным ядом

Следователи раскрыли тайну ягоды-убийцы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
В Индии семья из четырех человек съела арбуз и умерла
В Индии следователи установили причину гибели семьи из четырех человек, которая скончалась после употребления арбуза с крысиным ядом. Об этом сообщило издание Need To Know.
Жертвами инцидента в Мумбаи стали Абдулла Додаки, его супруга Насрин, а также их несовершеннолетние дочери Аиша и Зайнаб. По данным следствия, семья поужинала в кругу родственников, после чего около часа ночи домочадцы съели купленную на местном рынке ягоду.
Уже к утру у всех четверых проявились признаки тяжелейшей интоксикации организма. Несмотря на экстренную госпитализацию и усилия медиков, спасти пострадавших не удалось.
Проведенная судебно-медицинская экспертиза тканей внутренних органов и содержимого желудков погибших показала наличие фосфида цинка.
Данное вещество является крайне токсичным соединением и повсеместно применяется для борьбы с крысами. В ходе обыска в квартире правоохранители проверили все имеющиеся продукты питания, однако следы опасного химиката были обнаружены исключительно в остатках того самого арбуза.
Примечательно, что другие родственники, присутствовавшие на общем ужине, но не евшие десерт, не пострадали и чувствуют себя удовлетворительно.
В настоящий момент полиция рассматривает несколько приоритетных гипотез произошедшего. Одной из основных версий является намеренное отравление семьи Додаки.
Одновременно с этим проверяется возможность несчастного случая, связанного с неосторожностью при проведении дезинсекции. Установлено, что в жилом доме наблюдались серьезные проблемы с грызунами, и управляющая компания незадолго до трагедии проводила мероприятия по их истреблению с использованием ядохимикатов.
Следственным органам предстоит выяснить, как именно фосфид цинка попал внутрь плода и не был ли этот инцидент актом преступного умысла.
