Смертельный десерт: семья съела арбуз с крысиным ядом

В Индии следователи установили причину гибели семьи из четырех человек, которая скончалась после употребления арбуза с крысиным ядом. Об этом сообщило издание Need To Know.

Жертвами инцидента в Мумбаи стали Абдулла Додаки, его супруга Насрин, а также их несовершеннолетние дочери Аиша и Зайнаб. По данным следствия, семья поужинала в кругу родственников, после чего около часа ночи домочадцы съели купленную на местном рынке ягоду.

Уже к утру у всех четверых проявились признаки тяжелейшей интоксикации организма. Несмотря на экстренную госпитализацию и усилия медиков, спасти пострадавших не удалось.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза тканей внутренних органов и содержимого желудков погибших показала наличие фосфида цинка.

Данное вещество является крайне токсичным соединением и повсеместно применяется для борьбы с крысами. В ходе обыска в квартире правоохранители проверили все имеющиеся продукты питания, однако следы опасного химиката были обнаружены исключительно в остатках того самого арбуза.

Примечательно, что другие родственники, присутствовавшие на общем ужине, но не евшие десерт, не пострадали и чувствуют себя удовлетворительно.

В настоящий момент полиция рассматривает несколько приоритетных гипотез произошедшего. Одной из основных версий является намеренное отравление семьи Додаки.

Одновременно с этим проверяется возможность несчастного случая, связанного с неосторожностью при проведении дезинсекции. Установлено, что в жилом доме наблюдались серьезные проблемы с грызунами, и управляющая компания незадолго до трагедии проводила мероприятия по их истреблению с использованием ядохимикатов.

Следственным органам предстоит выяснить, как именно фосфид цинка попал внутрь плода и не был ли этот инцидент актом преступного умысла.

