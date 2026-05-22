Организация считает нападение на гражданское население недопустимым.
Фото: VK/Леонид Пасечник/pasechnik_li
Организация Объединенных Наций осудила нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру после атаки Вооруженных сил Украины на общежитие в Луганске. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Как неоднократно подчеркивал генеральный секретарь, подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны немедленно прекратиться», — приводит его слова РИА Новости.
Дюжаррик также призвал стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.
Атака произошла ночью, когда в своих комнатах отдыхали более 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате ударов пятиэтажное здание частично разрушилось. По последним данным, погибли шесть человек, еще 39 получили ранения, а 15 студентов остаются под завалами.
Президент России Владимир Путин осудил атаку киевского режима на колледж в Старобельске, назвав ее террористической. Глава государства также подчеркнул, что удар не имел отношения к военной инфраструктуре, так как ее в данном районе нет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские дипломаты жестко раскритиковали ООН за отсутствие немедленной реакции на случившееся. В постоянном представительстве России при организации в Женеве заявили, что игнорирование таких ударов равносильно соучастию.
