В летнем сезоне «Московского долголетия» открылось направление лесотерапии

Александра Якимчук
Для проекта были разработаны девять живописных маршрутов по зеленым территориям столицы.

Лесотерапия в Москве

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Бобков

В проекте «Московское долголетие» открылось новое направление — лесотерапия. Об этом сообщили на портале mos.ru.

«В летнем сезоне проекта „Московское долголетие“ открылось новое направление — лесотерапия. <…> Маршруты, разработанные совместно с экскурсоводами-экопросветителями Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы», — уточнили на сайте.

Там также добавили, что такое времяпрепровождение подразумевает погружение в природу и активирует различные органы чувств. Люди слушают пение птиц, вдыхают ароматы трав и деревьев, наблюдать красивые пейзажи. Такой отдых, согласно исследованиям, помогает найти эмоциональный баланс и благодаря флюидам, выделяемых деревьями, укрепить иммунитет.

Всего разработано девять маршрутов, которые пролегли по живописным зеленым территориям столицы: по экоцентрам «Терлецкий», «Экошкола „Кусково“», «Лосиный остров», «Битцевский лес» и «Воробьевы горы». А также по «Царской пасеке» на территории парка «Измайлово», по «Дому лани» в Зеленограде, по паркам «Покровское-Стрешнево» и «Кузьминки».

Прогулки проходят каждый четверг в 11:45. Для участия в лесотерапии необходимо либо обратиться в один из центров «Московского долголетия», либо подать заявку на сайте проекта в соответствующем разделе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москва вошла в тройку городов-лидеров России по продолжительности жизни. В столице развивают комплексную поддержку граждан старшего поколения.

