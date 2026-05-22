В ЛНР ввели режим ЧС после удара ВСУ по колледжу в Старобельске
Спасатели продолжают разбирать завалы частично обрушившегося здания, под которыми находятся еще 15 человек.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
В ЛНР ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера после удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем аккаунте в мессенджере МАКС.
Сейчас официально подтверждена гибель шести человек. Еще 39 получили ранения, а судьба 15 человек пока остается неизвестной. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы частично разрушенного пятиэтажного здания.
«Это страшная трагедия для всей республики. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Главная задача — помочь людям», — подчеркнул Пасечник.
Родители пострадавших студентов сейчас находятся в пункте временного размещения. С ними работают психологи и медики. К помощи оперативно подключились волонтеры, которые доставили в Старобельск более двух тонн гуманитарной помощи, также организован сбор донорской крови.
Глава ЛНР поблагодарил президента России Владимира Путина, федеральное правительство и все регионы страны за поддержку.
ВСУ напали на колледж в ночь на 22 мая, когда в своих комнатах спали 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Никаких военных объектов рядом с колледжем нет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Организация Объединенных Наций (ООН) осудила удар киевского режима по учебному заведению в Старобельске.
