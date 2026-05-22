Захарова заявила о начале информирования мирового сообщества об ударе в ЛНР

Захарова: Россия начала информировать мировое сообщество об ударе ВСУ в ЛНР

Посольства и постоянные представительства России при международных организациях начали выполнять поручение президента России Владимира Путина, касающееся информирования мирового сообщества об ударе ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наши посольства и постоянные представительства при международных организациях приступили к исполнению», — сказала дипломат.

В пятницу, 22 мая, беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент происшествия в помещениях учреждения находились 86 человек. В результате удара погибли шесть человек. Ранения получили десятки учащихся, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию. Оно состоится 22 мая в 22:00. Москва расценивает произошедшее как преднамеренный удар по гражданскому объекту и намерена вынести обсуждение случившегося на международный уровень.

