Певец Алексей Чумаков перенес срочную пятичасовую операцию на позвоночнике

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Артиста спасла жена Юлия Ковальчук, именно она настояла на госпитализации и хирургическом вмешательстве.

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Певец Алексей Чумаков дал большой концерт в Петербурге через считанные дни после сложной операции на позвоночнике. Но если бы он протянул с медицинским вмешательством, шоу могло и не состояться. Более того, исполнитель сам рисковал — он едва не лишился возможности ходить. Но все обошлось благодаря настойчивости его жены Юлии Ковальчук.

Своим зрителям Чумаков сразу рассказал, что танцевать вместе с ними пока не готов. Через четыре дня после операции он хоть и на ногах, но ограничен в активности. По данным Starhit.ru, это очень малая плата в сравнении с недавними перспективами. Из-за своей невнимательности, певец рисковал оказаться в инвалидном кресле.

Чумаков находился в отпуске, когда его состояние стало ухудшаться. Отдых пришлось прервать, когда артист не смог самостоятельно передвигаться. Тогда инициативу взяла на себя Ковальчук. По ее настоянию врачи встретили исполнителя прямо у трапа самолета и сразу же госпитализировали.

«Юля меня буквально спасла. Меня срочно прооперировали в 67-й больнице города Москвы, в отделении травматологии и нейрохирургии принял лучший доктор (он действительно первый в мире!) Дмитрий Николаевич Дзюкаев. Операция длилась пять часов, прошла замечательно», — поделился Чумаков.

По словам певца, на три позвонка ему установили шесть титановых штифтов и две десятисантиметровые пластины. Теперь он в шутку называет себя киборгом. Впереди двухмесячная реабилитация, которую настоятельно рекомендовали врачи. От совета медиков взять перерыв и перенести концерты Чумаков отказался, он планирует совмещать лечение и выступления. По мнению артиста, несправедливо лишать публику представления, которого они ждали несколько месяцев.

«Я сразу сообщил доктору, что в любом состоянии, но поеду. Он понял, что я идиот, а с идиотами умные люди не спорят», — со смехом добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал о скандале, разгоревшемся после интервью Чумакова и Ковальчук Светлане Бондарчук. Высказывания главы семейства шокировали публику. Как прокомментировала ситуацию его супруга? И почему после выпуска программы артиста заподозрили в изменах, а его избранницу искренне пожалели?

