Несите «Оскар»: что такое синдром главного героя и как от него избавиться

|
Рита Цветкова
Каждый человек — центр своей собственной Вселенной. Но что, если он будет заставлять всех вокруг признать это? Как это скажется на отношениях?

Синдром главного героя: что это и как от него избавиться

Фото: 5-tv.ru

Психолог Константинова: Синдром главного героя приводит к социальной изоляции

Некоторые люди уверены, что весь мир крутится вокруг них, и у всех окружающих в сценарии судьбы — лишь второстепенные роли. Психологи неофициально называют такое восприятие мира синдромом главного героя. Плохо ли считать себя центральной фигурой бытия? Да, если личные ощущения противоречат реальности. В таком случае вслед за выдвижением себя на пьедестал наступит очень болезненное разочарование. Об этом в интервью журналистам Lenta.ru рассказала психолог Наталья Константинова.

Людям с синдромом главного героя свойственно проявлять чрезмерное внимание к собственным чувствам, и они просто не способны разглядеть чувства других. Это никак не связано со здоровой самооценкой, это субъективное отношение к миру. Термин активно звучит в течение последних 15 лет. Синдром может перекликаться с нарциссической направленностью, особенностями подросткового мышления, последствиями дефицита признания и эмпатии в детстве. Но в отличие от клинического нарциссизма, порой «недуг» является временной или ситуативной защитной реакцией.

Особенности синдрома главного героя

Чувство уникальности и исключительности, особой значимости, переключение всеобщего внимания на собственные переживания, нежелание обсуждать чужие успехи — только свои. И конечно, соцсети — полные притворной радости и успешности. Примерно так выглядит клиническая картина. Как следствие, человек начинает думать, что его никто не понимает и не любит по-настоящему. Ведь другим быстро надоедает потакать капризам и постоянно возвращаться к «главному герою».

Когда друг или партнер устает от требований особого отношения, вечной драмы, безразличия к его проблемам, обидчивости и неспособности за него порадоваться, он отстраняется. И тогда на первый план выходят последствия. Потеря близости, социальная изоляция, трудности на работе из-за резкой реакции на критику, например, — все это окончательно выбивает из колеи.

Как бороться с синдромом главного героя

В первую очередь проблему надо признать. Чтобы увидеть субъективность собственных взглядов на мир, необходимо заниматься рефлексией, учиться отличать реальность от «режиссерских интерпретаций», уделять больше внимания семье, друзьям, коллегам и стремиться понять их и помочь. В этой работе поможет психолог. Научит задавать себе правильные вопросы, найдет причину, поможет развить эмпатию. И подскажет, как существовать в реальности, не требовать сказки, а радоваться повседневности без прикрас.

Победой станет умение ценить себя не только под светом софитов и при условии всеобщего одобрения — способность даже в тяжелые времена принимать себя как есть. А это в свою очередь позволит лучше справляться с кризисами и налаживать крепкие здоровые отношения.

Ранее 5-tv.ru писал об эффективных методах борьбы с тревожностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

