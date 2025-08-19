Белый дом опубликовал фото Трампа во время звонка Путину

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Рядом с американским главой находились вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Белый дом опубликовал фото Трампа во время звонка Путину

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

В процессе разговора по телефону президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным рядом с первым находились вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф. Соответствующий снимок опубликовала пресс-служба Белого дома в официальном канале сети X.

«Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», — подписали под фото представители администрации американского главы.

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме 18 августа. Их переговоры состоялись за закрытыми дверями и продлились примерно 30 минут. В дальнейшем состоялись переговоры между главами США и Украины и лидерами европейских государств.

Во время переговоров Трамп подчеркнул, что через неделю-две станут понятны перспективы разрешения украинского конфликта мирными методами. Он также заявил, что в урегулировании украинского разногласия нет «слишком сложных вопросов».

Позже Трамп приступил к поиску места для переговоров между Путиным и Зеленским. Американский лидер добавил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф координируют действия с РФ и Украиной.

