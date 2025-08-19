Разногласия в дружелюбной встрече: мировые СМИ о визите Зеленского в Вашингтон

Встреча Трампа и Зеленского прошла дружелюбно, но не без разногласий

Состоявшаяся накануне встреча президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского прошла в дружественном тоне, однако мировые СМИ заметили некоторые разногласия.

Pais

По информации Pais, встречу Трампа с Зеленским можно охарактеризовать как оптимистичную, поскольку она значительно отличается от февральской. Предыдущее очное общение двух лидеров прошло 28 февраля текущего года в Овальном кабинете Белого дома. Оно должно было оставаться деловым, однако завершилось скандалом. Как передавал в то время телеканал Fox News, Трамп выставил Зеленского из здания, поскольку тот, по мнению американского главы, проявил к нему неуважение.

Daily Mail

При этом Daily Mail акцентировала внимание на том, что новые завершившиеся переговоры обошлись без дипломатических инцидентов, вероятно, тоже подразумевая прошлый негативный опыт.

Times

Несмотря на это, Times отметила, что на встрече Трампа, Зеленского и европейских лидеров «появились первые видимые признаки сохраняющихся различий в подходах».

Economist

На фоне этого в Economist подчеркнули, что Трамп и Зеленский уходили от трудных вопросов в публичном поле. Помимо этого, американский лидер «расточал похвалы каждому союзнику по очереди». В свою очередь Зеленский более десяти раз поблагодарил Трампа в ходе переговоров.

Wall Street Journal

К этой встрече поменялся даже образ главы Незалежной. Так, Wall Street Journal подчеркнула, что он поменял военную форму на «что-то, напоминающее костюм».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский отменил интервью после переговоров с Трампом и лидерами ЕС. Причина остается неизвестной.

