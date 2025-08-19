Россиян предупредили об опасности треснувших пломб

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 67 0

Даже небольшое повреждение может привести к серьезным заболеваниям.

Стоматолог рассказала об опасностях поврежденных пломб

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Врач Гусева: треснувшая пломба может привести к артриту

Поврежденные пломбы способны вызвать серьезные воспалительные процессы в организме. Об этом рассказала доцент кафедры терапевтической стоматологии Ольга Гусева в беседе с Газета.ру.

По ее словам, со временем любая пломба дает усадку и образует микрощель между зубом и материалом. Через эту трещину микроорганизмы легко проникают внутрь, что приводит к развитию пародонтита и пародонтоза.

Особая опасность заключается в том, что воспаление на ранних стадиях может протекать бессимптомно. Пациенты часто не подозревают о проблеме, а хронический процесс продолжает разрушать ткани. При этом инфекция из полости рта может стать источником интоксикации организма и спровоцировать осложнения, включая невынашивание беременности, миокардит или артрит.

Эксперт также подчеркнула, что заблуждение о «безопасности» зубов без нерва является ошибочным. Даже после удаления нерва ткани под зубом могут воспалиться, причем такой процесс нередко остается незамеченным в течение долгого времени. В отдельных случаях хроническое воспаление может перерасти в гнойные осложнения, затрагивающие мягкие ткани челюстно-лицевой области.

Гусева напомнила, что своевременная замена негерметичных и треснувших пломб, а также качественное лечение корневых каналов помогают не только сохранить зубы, но и снизить риски для здоровья в целом. Регулярное посещение стоматолога, по ее словам, остается главным способом профилактики скрытых воспалительных процессов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно ухаживать за винирами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

