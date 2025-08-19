Зеленский не исключил обмен территориями с Россией на переговорах с Трампом

Дарья Орлова
Данный шаг важен для мирного урегулирования конфликта между двумя странами.

Зеленский не исключил обмен территориями с Россией на переговорах с Трампом

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил вариант обмена территориями с Россией на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, которые состоялись в Белом доме. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По итогам встречи Зеленский заявил о готовности рассмотреть «пропорциональные обмены» в рамках возможного мирного урегулирования, несмотря на сложность таких шагов. Наибольшие затруднения вызывает вопрос с «перемещением населения».

В июне 2024 года президент России Владимир Путин обозначил четкие условия начала переговоров и требования для достижения мира с Украиной, в числе которых — признание новых территориальных реальностей. Встреча в Вашингтоне была направлена на обсуждение этих вопросов и поиск путей урегулирования конфликта.

Данный шаг Зеленского важен для дипломатического процесса между двумя странами, так как показывает открытость к компромиссам, что может стать основой для дальнейших переговоров и замедлить эскалацию конфликта.

