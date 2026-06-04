Путин: Россия будет укреплять силы ПВО

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

По словам президента, у Украины такой системы нет.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Фомичев; 5-tv.ru

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Россия продолжит развивать и усиливать собственную систему противовоздушной обороны. При этом, как заявил президент России Владимир Путин, у Украины подобной системы в полном виде не существует. Об этом он заявил во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы государства, западные страны продолжают поставлять Киеву большое количество беспилотников различных типов, включая дальнобойные. Он отметил, что отдельные аппараты могут достигать целей, однако российская система ПВО действует успешно и продолжает совершенствоваться.

«В России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать, но у Украины-то вообще-то такой системы нет. Просто отдельные есть элементы, но системы нет», — сказал Путин.

Президент уточнил, что у Украины есть лишь отдельные элементы ПВО, включая комплексы Patriot и другие системы, однако они не образуют единого полноценного контура и, по его словам, их недостаточно. Также российский лидер, что у Киева отсутствуют и ударные ракетные комплексы уровня российских вооружений. Он пояснил, что речь идет о гиперзвуковых и крылатых ракетах морского, воздушного и наземного базирования.

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