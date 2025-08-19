В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова

Генерал-лейтенант погиб в результате теракта в декабре прошлого года.

В Москве появилась улица имени Героя России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который в прошлом году погиб в результате теракта. Ее открыли на юго-востоке столицы. А в доме, где жил военачальник установили памятную доску.

Взрыв у подъезда многоэтажки прогремел 17 декабря. Преступники спрятали самодельную бомбу в самокате. Она сдетонировала в тот момент, когда начальник войск РХБЗ вместе с помощником выходили на улицу. Оба погибли на месте. На следующий день силовики задержали исполнителя теракта. Он был завербован украинскими спецслужбами.

