В Кишиневе активисты собрались на митинг в поддержку политзаключенных

Эфирная новость 42 0

Они хотят привлечь внимание к масштабным репрессиям, развернутым президентом Санду накануне предстоящих выборов 28 сентября.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кишиневе активисты собрались на митинг в поддержку политзаключенных

В Кишиневе активисты собрались у здания 13-й тюрьмы, где содержится Евгения Гуцул.

Сегодня гагаузы отмечают 35-летие со дня провозглашения собственной республики, символической попытки выйти из-под контроля официальной молдавской власти. Поэтому в эту дату люди несут плакаты в поддержку не только своего осужденного лидеры, но и других политзаключенных.

Они хотят привлечь внимание к масштабным репрессиям, развернутым президентом Санду накануне предстоящих выборов 28 сентября. Ведь сейчас нынешняя власть открыто усиливает давление против всех, кто не поддерживает интеграцию страны в ЕС. Но, по мнению аналитиков, именно с каждым подобным шагом ситуация в Молдавии становится все более взрывоопасной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс