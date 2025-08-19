В Кишиневе активисты собрались на митинг в поддержку политзаключенных

В Кишиневе активисты собрались у здания 13-й тюрьмы, где содержится Евгения Гуцул.

Сегодня гагаузы отмечают 35-летие со дня провозглашения собственной республики, символической попытки выйти из-под контроля официальной молдавской власти. Поэтому в эту дату люди несут плакаты в поддержку не только своего осужденного лидеры, но и других политзаключенных.

Они хотят привлечь внимание к масштабным репрессиям, развернутым президентом Санду накануне предстоящих выборов 28 сентября. Ведь сейчас нынешняя власть открыто усиливает давление против всех, кто не поддерживает интеграцию страны в ЕС. Но, по мнению аналитиков, именно с каждым подобным шагом ситуация в Молдавии становится все более взрывоопасной.

