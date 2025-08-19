Российскую альпинистку неделю не могут эвакуировать с пика Победы в Киргизии

Эфирная новость 52 0

Связи с женщиной нет. Известно, что у нее сломана нога.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

История о борьбе за жизнь на высоте семь тысяч метров. Российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой.

Эвакуировать ее не могут уже неделю. Пытались это сделать несколько дней назад. Но вертолет Минобороны республики из-за сложных метеоусловий совершил жесткую посадку. Пострадал пилот и представитель турфирмы. Сегодня, если позволит видимость, спасатели повторят попытку.

Как сообщают в МЧС Киргизии, связи с Натальей Наговициной нет. Предположительно, она находится в спальном мешке в разорванной палатке. Известно, что несколько лет назад при восхождении на другую вершину погиб ее муж.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс