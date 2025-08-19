Полезно для суставов: какие продукты нельзя исключать из рациона

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 77 0

Чтобы кости были здоровыми, важно не отказываться от рыбы и орехов.

Россиянам назвали пять продуктов для здоровья суставов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач Олесь Тихонов: для здоровья суставов в рацион нужно добавить орехи и рыбу

Для здоровья суставов в рационе человека должны быть такие продукты, как скумбрия, миндаль, клубника, оливковое масло и брокколи. Об этом изданию Газета.ру рассказал травматолог-ортопед Олесь Тихонов.

В рыбе содержится один из главных источников омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот, которые, в свою очередь, обладают выраженным противовоспалительным действием. То есть они помогают суставам оставаться подвижными.

«Регулярное употребление жирной рыбы снижает риск развития ревматоидного артрита на 52%», — отметил врач.

Тихонов рекомендует включить в рацион не только скумбрию, но и лосось, сельдь, а также сардину. В этих видах морских обитателей тоже есть омега-3.

На суставы, как объяснил Олесь Тихонов, хорошо влияют грецкие орехи, миндаль и семена льна. Они способствуют поддержанию структуры хрящевой ткани.

Кроме того, не стоит забывать про ягоды. Например, в вишне, клубнике и чернике содержится огромное количество антиоксидантов. Благодаря им, по словам врача, воспалительные процессы в организме, а точнее в суставах, уменьшаются.

Ягоды также богаты витамином С, который отвечает за синтез коллагена. Этот белок важен для прочности хрящевой ткани. Оливковое масло и брокколи обладают похожими свойствами. Поэтому их также важно включить в рацион.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему красное мясо особенно важно есть женщинам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс