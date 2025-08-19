Полезно для суставов: какие продукты нельзя исключать из рациона

Чтобы кости были здоровыми, важно не отказываться от рыбы и орехов.
Фото: 5-tv.ru
Врач Олесь Тихонов: для здоровья суставов в рацион нужно добавить орехи и рыбу
Для здоровья суставов в рационе человека должны быть такие продукты, как скумбрия, миндаль, клубника, оливковое масло и брокколи. Об этом изданию Газета.ру рассказал травматолог-ортопед Олесь Тихонов.
В рыбе содержится один из главных источников омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот, которые, в свою очередь, обладают выраженным противовоспалительным действием. То есть они помогают суставам оставаться подвижными.
«Регулярное употребление жирной рыбы снижает риск развития ревматоидного артрита на 52%», — отметил врач.
Тихонов рекомендует включить в рацион не только скумбрию, но и лосось, сельдь, а также сардину. В этих видах морских обитателей тоже есть омега-3.
На суставы, как объяснил Олесь Тихонов, хорошо влияют грецкие орехи, миндаль и семена льна. Они способствуют поддержанию структуры хрящевой ткани.
Кроме того, не стоит забывать про ягоды. Например, в вишне, клубнике и чернике содержится огромное количество антиоксидантов. Благодаря им, по словам врача, воспалительные процессы в организме, а точнее в суставах, уменьшаются.
Ягоды также богаты витамином С, который отвечает за синтез коллагена. Этот белок важен для прочности хрящевой ткани. Оливковое масло и брокколи обладают похожими свойствами. Поэтому их также важно включить в рацион.
